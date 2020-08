Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Kraichtal - Zwei Leichtverletzte bei Verkehrsunfall

Karlsruhe (ots)

Zwei Leichtverletzte und ein Sachschaden in Höhe von geschätzten 10.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Donnerstagnachmittag auf der Landesstraße 554 zwischen Gochsheim und er Abzweigung zur Landesstraße 553. Ein 19-Jähriger kam gegen 18.30 Uhr in einer Rechtskurve mit seinem Pkw nach links auf die Gegenfahrbahn und anschließend in den Grünstreifen. Dort überfuhr er drei Leitpfosten. Beim Zurücklenken auf den rechten Fahrstreifen übersteuerte er den Pkw und fuhr gegen die Böschung. Im weiteren Verlauf überschlug sich der Pkw und blieb auf der rechten Seite liegen. Der 19-Jährige und seine gleichaltrige Beifahrerin wurden mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Pkw wurde abgeschleppt.

Dieter Werner, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell