Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA)Waghäusel-Wiesental - 84-Jähriger bei Zusammenstoß mit Lkw verletzt

Waghäusel-Wiesental (ots)

Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Lkw am Donnerstag gegen 08.05 Uhr in der Wiesentaler Triebstraße, an der Einmündung zur Landesstraße 638, ist ein 84-jähriger Pkw mittelschwer verletzt worden. Er kam mit diversen Prellungen zur stationären Behandlung in eine Klinik.

Nach den Feststellungen des Polizeireviers Philippsburg fuhr der Senior von der Triebstraße kommend auf die Landesstraße, ohne auf das bevorrechtigte nahende Schwerfahrzeug zu achten. Es kam zur Kollision, worauf sich der Pkw mehrfach überschlug. Mehrere Ersthelfer bargen den Verletzten aus seinem Fahrzeug und führten bis zum Eintreffen der Rettungsdienste die Erstversorgung durch.

Aufgrund einer verschmutzten Straße musste die Straßenmeisterei Bruchsal zur Fahrbahnreinigung herangezogen werden. Während der total beschädigte Pkw mit einem Schaden von 10.000 Euro zu Buche schlägt und abgeschleppt wurde, entstand am Lkw lediglich ein geschätzter Schaden von 500 Euro. Hinzu kommen noch geschätzte 3.000 Euro für einen beschädigten Zaun.

Ralf Minet, Pressestelle

