Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: Brand in Visselhövede Trunkenheitsfahrt mit Unfall

Rotenburg (ots)

Visselhövede Brennender Altkleidercontainer Am Freitag Abend gegen 19.30 Uhr wurde der Polizei ein Feuer in der Bahnhofstraße in Visselhövede gemeldet. Die ebenfalls alarmierte Feuerwehr stellte einen Brand des dortigen Altkleidercontainers fest. Durch die Löscharbeiten konnte ein Übergreifen der Flammen auf nebenstehende Container verhindert werden. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich bei der Polizei in Rotenburg unter der Tel.: 04261-9470 oder in Visselhövede unter der Tel.: 04262-959830 zu melden.

Rotenburg Unfall mit Trunkenheit Anlässlich eines Unfalles wurden die Rotenburger Ordnungshüter am Samstag Nachmittag zu dem Gelände einer Waschanlage im Hirtenweg in Rotenburg gerufen. Vor Ort eingetroffen stellten die Beamten einen 52jährigen Mann fest, welcher auf dem dortigen Parkplatz mit seinem Pkw beim Einparken einen anderen Pkw beschädigt hatte. Die Polizei konnte bei dem Mann aus Lauenbrück eine Alkoholbeeinflussung von 2,66 Promille feststellen und leitete ein Strafverfahren gegen den Mann ein. Auf der Rotenburger Wache wurde bei ihm eine Blutentnahme durchgeführt und die Beamten stellten seinen Führerschein sicher.

