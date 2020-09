Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Möglingen: Feuerwehreinsatz; Tamm: versuchter Einbruch in Wohnhaus; Besigheim: Unfallflucht in der Ilsfelder Straße

Ludwigsburg (ots)

Möglingen: Feuerwehreinsatz

Die Freiwillige Feuerwehr Möglingen befand sich am Montag gegen 17.25 Uhr im Lenauweg in Möglingen im Einsatz. Drei Fahrzeuge und 15 Einsatzkräfte waren ausgerückt, nachdem ein Container, in dem sich Bauabfälle befanden, zu rauchen begonnen hatte. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr zogen die Inhalte auseinander und löschten das brennende Material, das sich aus noch unbekannter Ursache entzündet hatte. Sachschaden entstand nicht.

Tamm: versuchter Einbruch in Wohnhaus

Das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen ermittelt seit Montagabend wegen versuchten Einbruchs gegen zwei noch unbekannte Täter, die von Zeugen in der Heilbronner Straße in Tamm im Garten eines Hauses gesichtet wurden. Die Zeugen bemerkten die Unbekannten, die mit Taschenlampen und weißen Mund-Nase-Masken ausgerüstet waren, gegen 21.45 Uhr, während sie mit ihrem Hund Gassi gingen. Da ihnen die Situation verdächtig erschien, alarmierten sie im weiteren Verlauf die Polizei. Die Unbekannten ergriffen zwischenzeitlich jedoch die Flucht. Beamte des Polizeireviers Bietigheim-Bissingen fahndeten, konnten die Verdächtigen aber nicht mehr feststellen. Eine zeitgleiche Überprüfung des Wohnhauses ergab, dass die Unbekannten vermutlich versucht hatten, ein Fenster im Bereich der Terrasse aufzuhebeln. Der entstandene Sachschaden konnte noch nicht beziffert werden. Weitere Hinweise nimmt das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen, Tel. 07142/405-0, entgegen.

Besigheim-Ottmarsheim: Unfallflucht in der Ilsfelder Straße

Mit einer Blutentnahme und der Beschlagnahme seines Führerscheins endete für einen 20-Jährigen am Montag eine Unfallflucht in Ottmarsheim. Kurz nach 23.00 Uhr hatte ein Anwohner die Polizei alarmiert, nachdem ihm zunächst die rasante Fahrweise eines Mercedes-Lenkers aufgefallen war und er anschließend Geräusche wahrgenommen hatte, die verdächtig nach einem Unfall klangen. Die alarmierten Beamten des Polizeirevieres Bietigheim-Bissigen stellten in der Ilsfelder Straße im Kreuzungbereich mit der Großbottwarer Straße Unfallspuren fest. Vermutlich war der Mercedes-Fahrer zunächst in Richtung der Großbottwarer Straße gefahren und wollte anschließend nach links abbiegen, um weiter auf der Ilsfelder Straße zu bleiben. Hierbei verlor er, mutmaßlich da er seine Geschwindigkeit nicht anpasste, die Kontrolle über den Mercedes, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und schleuderte in einen mit Stauden und Gehölzen bepflanzten Grünstreifen. Ein Baum wurde hierdurch gefällt und es entstanden mehrere hundert Euro Sachschaden. Der Mercedes-Fahrer befand sich allerdings nicht vor Ort. Er war geflüchtet. Anhand weiterer Ermittlungen und anschließender Fahndungsmaßnahmen konnte der beschädigte Mercedes unweit der Ilsfelder Straße geparkt festgestellt und der 20-jähriger Fahrer ermittelt werden. Ein Atemalkoholtest verlief, nachdem die Polizisten Alkoholgeruch bei dem Mann festgestellt hatten, positiv. Der Fahrzeuglenker musste sich im Anschluss einer Blutentnahme unterziehen und sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell