POL-E: Essen: Zwei Radfahrer bei Zusammenprall am Baldeneysee verletzt - Radfahrer zur Behandlung ins Klinikum gefahren

45257 E.- Kupferdreh: Zwei Radfahrer stießen am frühen Donnerstagabend (25. Juni gegen 19:15 Uhr) am Kupferdreher Hardenbergufer des Baldeneysees zusammen, wobei ein Radfahrer (55) schwer verletzt wurde. Nach Angaben von Zeugen und Auswertung der Spuren fuhr eine 44-jährige Radfahrerin über einen abschüssigen Weg, der aus der Neubausiedlung "Am Seebogen" zum Hardenbergufer führt. Etwa 200 Meter von der ehemaligen Eisenbahnbrücke entfernt, prallte die 44-Jährige seitlich gegen das Rennrad eines 55-Jährigen, der vom Haus Scheppen kommend, in Richtung Kupferdreh unterwegs war. Sein Schutzhelm bewahrte den Radfahrer beim Sturz auf den Asphalt vor schwereren Verletzungen. Die Radlerin stürzte auf eine Grünfläche, wobei sie sich leicht verletzte.

Die Polizei bittet grundsätzlich um Rücksicht im Straßenverkehr. Das schöne Wetter bietet Freiluftaktivisten zahlreiche Aktivitäten, wie die zahlreichen Besucher an unseren Ruhruferwegen zeigen. Geeignete Schutzkleidung kann Rad- und motorisierte Zweiradfahrer vor schweren Verletzungen schützen, manchmal sogar unabhängig von der gefahrenen Geschwindigkeit. Die Essener Polizei wünscht allen Verkehrsteilnehmern ein sicheres und entspanntes Wochenende. /Peke

