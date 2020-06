Polizei Essen

POL-E: Essen: Dutzende Reifensätze aus Volkswagen Niederlassung in Kray gestohlen- Wert der Reifen und Felgen liegt im sechsstelligen Eurobereich

Essen (ots)

45307 E.- Kray: Vergangene Nacht (Donnerstag, 25. Juni auf Freitag, 26. Juni) drangen Einbrecher in die Geschäftsräume eines VW- Händlers an der Schönscheidtstraße/ Am Zehnthof ein. Polizeibeamte, die zurzeit am Tatort die Ermittlungen aufgenommen und Spuren sichern, teilten mit, das mehrere Dutzend Felgensätze gestohlen wurden, deren Wert weit über 100.000.- Euro liegen dürfte. Mit großer Wahrscheinlichkeit dürfte der Einbruch von mehreren Personen verübt worden sein, deren Beutezug sicherlich längere Zeit in Anspruch genommen hat. Auch der Abtransport scheint gut organisiert gewesen zu sein. Möglicherweise nutzten die Straftäter einen großen LKW oder mehrere Transporter, die dann aber mehrfach vorgefahren sein dürften. Die Polizei bittet mögliche Beobachtungen von Autofahrern, Anwohnern und Fußgängern der Polizei Essen unter der zentralen Rufnummer 0201-8290 mitzuteilen. /Peke

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr

Pressestelle

Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230)

Fax: 0201-829 1069

E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de





https://twitter.com/Polizei_NRW_E

http://www.facebook.com/PolizeiEssen

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell