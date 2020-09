Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Ergänzung zur Pressemitteilung ++ Zeugen nach Diebstahl einer Geldbörse gesucht

Landkreis Verden (ots)

Verden. Bereits am Dienstagnachmittag gegen 15 Uhr kam es in einem Lebensmittelgeschäft in der Groß Hutberger Straße zum Diebstahl einer Geldbörse. Eine 78-Jährige verstaute nach ihrem Einkauf ihre gekaufte Waren im Bereich des Verpackungstresens in einem Beutel. Nach derzeitigen Erkenntnissen entwendete eine bislang unbekannte Person während dessen die Geldbörse der Geschädigten.

Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen und sucht nach möglichen Zeugen, die am Dienstag auf verdächtige Personen oder Umstände im Bereich des Ein- bzw. Ausgangs des Supermarktes aufmerksam geworden sind. Hinweise werden unter der Rufnummer 04231-8060 von der Polizei in Verden entgegengenommen.

