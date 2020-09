POL-VER: Motorradfahrer gesucht + Zeugen nach Unfallflucht gesucht + Auto nach Unfall abgeschleppt + Diebstahl von Werkzeug + Rollerfahrerin leicht verletzt + Betäubungsmittel sichergestellt + ...

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

Landkreis Verden (ots)

Motorradfahrer gesucht

Verden. Rund 7500 Euro Schaden entstanden bei einem Unfall am Donnerstagmorgen in der Nienburger Straße. Eine bislang unbekannte Person war mit einem Krad aus Richtung Hönisch kommend in Richtung Nordertor unterwegs, als das Motorrad nach derzeitigen Erkenntnissen bei einem Überholvorgang auf die Gegenfahrbahn geriet. Ein in Richtung Hönisch fahrender 47-Jähriger bremste deshalb. Daraufhin fuhr eine 34 Jahre alte Frau mit ihrem Auto auf den Wagen des 47-Jährigen auf. Die 34-Jährige verletzte sich bei der Kollision leicht und wurde durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht. Die beiden Autos wurden abgeschleppt. Das Motorrad setzte die Fahrt ohne Anzuhalten fort.

Das dunkle Motorrad wurde nach derzeitigen Erkenntnissen von einer männlichen Person gefahren, die zum Unfallzeitpunkt mit einer Jeans bekleidet war. Außerdem trug der Fahrer einen weißen Helm und einen schwarzen Rucksack.

Mögliche Zeugen, die Hinweise zu dem Motorrad oder dem Fahrer geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04231-8060 bei der Polizei in Verden zu melden.

Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Verden. Zeugen sucht die Polizei in Verden nach einer Unfallflucht am Donnerstag zwischen 14:45 Uhr und 15:30 Uhr auf dem Parkplatz einer Arztpraxis in der Straße "Andreaswall". Der schwarze Kleinwagen der Geschädigten wurde durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug im hinteren rechten Bereich beschädigt. Es entstand ein Schaden von rund 1000 Euro. Mögliche Zeugen zu dem Unfall werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04231-8060 an die Polizei in Verden zu wenden.

Auto nach Unfall abgeschleppt

Verden. Zu einem Auffahrunfall kam es am Donnerstagnachmittag in der Hamburger Straße. Ein 30 Jahre alter Autofahrer fuhr auf den Wagen einer vor ihm fahrenden 48-Jährigen auf, als diese verkehrsbedingt anhielt. Verletzt wurden die beiden Personen durch die Kollision nicht. Es entstand ein Schaden von 5000 Euro und das Auto des 30-Jährigen wurde abgeschleppt.

Diebstahl von Werkzeug

Kirchlinteln. Zu einem Diebstahl aus einem Werkstattschuppen kam es zwischen vergangenem Freitag und Dienstagnachmittag. Bislang unbekannte Täter schlugen zunächst eine Scheibe des Schuppens ein und stahlen im Anschluss Werkzeug aus diesem. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun nach möglichen Zeugen. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04231-8060 an die Polizei in Verden zu wenden.

Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Achim. Zeugen sucht die Polizei in Achim nach einer Unfallflucht am Mittwoch gegen 12 Uhr. Auf dem Parkplatz einer Bankfiliale in der Achimer Brückenstraße kam es zu einer Kollision zwischen zwei Autos, als eine 80-jährige Autofahrerin und eine bislang unbekannte Person nach derzeitigen Erkenntnissen beide rückwärts aus einer Parklücke ausparkten. Am Auto der 80-Jährigen entstand ein Schaden von rund 1000 Euro. Die Fahrerin oder der Fahrer des zweiten Autos setzte die Fahrt fort, ohne Angaben zum Unfall oder zu den eigenen Personalien zu machen. Nach ersten Erkenntnissen könnte es sich beim zweiten Auto um einen silbernen Mercedes handeln. Mögliche Zeugen, die Hinweise zu dem zweiten Wagen oder dem Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04202-9960 an die Polizei in Achim zu wenden.

Lkw-Gespann mittels Kran geborgen

A1/Oyten. Ein Lkw-Gespann musste am Donnerstagnachmittag geborgen werden. Ein 52-Jähriger war auf der Autobahn 1 in Fahrtrichtung Münster unterwegs, als er nach derzeitigen Erkenntnissen ein Stauende zu spät erkannte. Daraufhin bremste er und lenkte sein Gespann in den rechten Seitenraum. Dort blieb der Lkw samt Anhänger stehen und kippte zur Seite ab. Hierdurch entstand ein Sachschaden. Außerdem musste das Gespann mit Hilfe eines Krans geborgen werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme durch die Autobahnpolizei Langwedel und die Bergungsarbeiten blieb der rechte Fahrstreifen gesperrt.

Rollerfahrerin leicht verletzt

Oyten. Leicht verletzt wurde eine Rollerfahrerin bei einem Unfall am Donnerstag gegen 07:40 Uhr. Die 20 Jahre alte Frau war auf der Hauptstraße in Richtung Ortsmitte unterwegs, als sie ihr Kleinkraftrad aufgrund einer auf gelb wechselnden Ampel abbremste. Eine hinter ihr fahrende, bislang unbekannte Person überholte sie nach derzeitigen Erkenntnissen daraufhin mit einem dunklen Wagen. Hierbei kam es zu einer seitlichen Berührung, woraufhin die 20-Jährige stürzte und in den rechten Seitenraum fiel. Die bislang unbekannte Person setzte die Fahrt ohne Anzuhalten fort. Die Polizeistation Oyten sucht nun nach möglichen Zeugen. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04207-911060 zu melden.

Betäubungsmittel sichergestellt

Oyten. Betäubungsmittel stellte die Polizei in der Nacht zu Donnerstag in Oyten sicher. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Verden wurde nach der Kontrolle von vier Männern im Alter von 19 bis 25 Jahren durch einen Ermittlungsrichter die Durchsuchung des mitgeführten Autos angeordnet. In diesem konnten durch die Polizei rund 200 Gramm Betäubungsmittel, bei denen es sich um Marihuana handeln dürfte, aufgefunden und sichergestellt werden. Ein 25-Jähriger wurde zudem vorläufig festgenommen. Er befindet sich aufgrund mangelnder Haftgründe inzwischen wieder auf freiem Fuß. Gegen die Männer wurde ein Strafverfahren aufgrund des Besitzes von Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge eingeleitet.

Radfahrer bei Unfall verletzt

Ottersberg. Zu einer Kollision zwischen einem Radfahrer und einem Autofahrer kam es am Donnerstagabend gegen 20:30 Uhr. Der 54 Jahre alte Autofahrer kollidierte beim Rechtsabbiegen vom Bremer Damm in die Straße "Wümmingen" mit einem von rechts kommenden 65 Jahre alten Fahrradfahrer. Dieser wurde durch den Zusammenstoß nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt und durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht. Außerdem entstand Sachschaden.

