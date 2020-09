Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Autofahrt gestoppt ++ 3000 Euro Schaden nach Unfallflucht ++ Zeugen nach Unfallflucht gesucht ++ Diebstahl aus Auto ++ Anhänger erheblich überladen

Landkreis Verden (ots)

Autofahrt gestoppt

Verden. Einen 21 Jahre alten Autofahrer kontrollierte die Polizei in der Nacht zu Donnerstag. Der Mann war in der Lindhooper Straße unterwegs, als die Beamtinnen und Beamten ihn stoppten. Ein im Rahmen der Kontrolle freiwillig durchgeführter Drogenvortest verlief positiv, sodass die Entnahme einer Blutprobe bei dem Mann veranlasst wurde und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen ihn eingeleitet wurde. Weiterhin wurde ihm die Weiterfahrt untersagt.

3000 Euro Schaden nach Unfallflucht

Verden. Zu einer Unfallflucht kam es am Mittwochnachmittag zwischen 15 Uhr und 15:30 Uhr in der Max-Planck-Straße. Das Auto des Geschädigten war dort auf dem Parkplatz eines Supermarktes Max-Planck-Straße/Berliner Ring abgestellt, als eine bislang unbekannte Person beim Ein- oder Ausparken einen Zusammenstoß mit dem schwarzen Wagen verursachte. Hierdurch entstand ein Schaden von rund 3000 Euro. Im Anschluss entfernte sich die Person mit einem bislang unbekannten Fahrzeug, ohne die Polizei zu verständigen oder Kontakt zum Geschädigten zu suchen.

Mögliche Zeugen zu dem Unfall werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04231-8060 an die Polizei in Verden zu wenden.

Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Verden. Zu einer weiteren Unfallflucht kam es zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen in der Großen Fischerstraße. Eine bislang unbekannte Person kollidierte mit dem am rechten Fahrbahnrand geparkten Wagen der Geschädigten. Hierdurch entstand an dem weißen Auto ein Schaden von rund 2000 Euro. Die verursachende Person entfernte sich im Anschluss, ohne die erforderlichen Angaben zu machen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Hinweise werden unter der Telefonnummer 04231-8060 von der Polizei in Verden entgegengenommen.

Diebstahl aus Auto

Achim. Zu einem Diebstahl aus einem Auto kam es am Mittwoch zwischen 8 Uhr und 13:30 Uhr in einem Parkhaus in der Bergstraße. Bislang unbekannte Täter zerstörten zunächst eine Seitenscheibe des schwarzen Autos und stahlen im Anschluss eine Geldbörse. Es entstand ein Schaden von rund 1000 Euro. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04202-9960 bei der Polizei in Achim zu melden.

Anhänger erheblich überladen

Ottersberg. Ein Fahrzeuggespann kontrollierte die Polizei am Mittwochmittag in Hintzendorf-Stellenfelde. Der Mann war mit einem Auto samt Anhänger unterwegs. Im Verlauf der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Anhänger mehr als das Doppelte des zulässigen Gesamtgewichts wog. Dem Mann droht nun ein Bußgeld sowie ein Punkt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Sarah Humbach

Telefon: 04231/806-104

www.polizei-verden-osterholz.de

www.twitter.com/Polizei_VER_OHZ

www.facebook.com/polizei.verden.osterholz.hc

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell