POL-VER: ++ Falsche Wasserwerker bestehlen Seniorin ++ Einbrecher stehlen Smartphones ++ Wer beschädigte die Holzbank? ++ Rote Ampel: Polizei sucht gefährdete Fußgängerin ++

LANDKREIS VERDEN

Falsche Wasserwerker bestehlen Seniorin

Achim. Eine 85-Jährige ist am Montagnachmittag Opfer zweier Trickdiebe geworden. Gegen 14:30 Uhr erschien zunächst ein Täter Am Eichenanger und klingelte an der Haustür der Frau. Er stellte sich als Wasserwerker vor und bat um Zutritt in das Wohnhaus, um angeblich Arbeiten zu verrichten. Während dieser Täter die Frau ablenkte, schlich sich offenbar ein zweiter Täter unbemerkt in die unverschlossene Wohnung und suchte hier nach Wertgegenständen. Erst nachdem das Duo bereits verschwunden war, bemerkte die Seniorin den Verlust ihrer Geldbörse, woraufhin sie Anzeige erstattete. Die Polizei Achim sucht nun nach den zwei Trickdieben. Von dem Täter, der mit der Geschädigten gesprochen hat, liegt eine Beschreibung vor. Demnach handelt es sich bei ihm um einen knapp 185 cm großen, 40 Jahre alten Mann mit dunklen Haaren, dunkler Jacke und blauer Mund-Nasen-Bedeckung. Der Unbekannte sprach akzentfrei Deutsch. Anwohner oder sonstige mögliche Zeugen, die Am Eichenanger und Umgebung verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Telefon 04202/9960 zu melden. Die Polizei Achim möchte zudem darum bitten, grundsätzlich keine Fremden ins Haus zu lassen. Lassen Sie nur jene Handwerker ins Haus, die sie selbst bestellt haben oder die durch die Hausverwaltung angekündigt wurden. Im Zweifel holen Sie Nachbarn hinzu. Wichtig: Achten Sie auf Ihre älteren Nachbarn und Angehörigen, sensibilisieren Sie sie für derartige üblen Maschen.

Einbrecher stehlen Smartphones

Verden. Unbekannte Täter sind in der Nacht auf Mittwoch in ein Handy-Geschäft an der Großen Straße eingebrochen. Bisherigen Ermittlungen zufolge haben die Einbrecher gegen 3:15 Uhr einen Gullydeckel in die Schaufensterscheibe des Geschäfts in der Fußgängerzone geworfen. Im Anschluss betraten die Täter das Geschäft und entwendeten hier diverse Smartphones. Anschließend flüchteten die Diebe mit einem Pkw in Richtung Norderstädtischer Markt. Die Polizei Verden hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen, sich unter Telefon 04231/8060 zu melden.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Wer beschädigte die Holzbank?

Worpswede. Bereits in der vergangenen Woche haben unbekannte Täter eine Holzbank beschädigt, die auf dem Dorfplatz an der Bergstraße steht. Vermutlich in der Nacht auf Freitag wurde die Bank durch Fußtritte derart in Mitleidenschaft gezogen, dass sie nun nicht mehr benutzbar ist. Die Polizeistation Worpswede ermittelt wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung und bittet mögliche Zeugen, sich unter Telefon 04792/956790 zu melden.

Rote Ampel: Polizei sucht gefährdete Fußgängerin

Lilienthal. Mehrere Zeugen haben am Dienstag gegen 13:40 Uhr beobachtet, wie ein Autofahrer eine Fußgängerin auf der Lilienthaler Allee gefährdet hat, indem dieser trotz Rot anzeigender Ampel nicht stoppte. Der Vorfall ereignete sich an der Einmündung zur Mittelwiese. Die Fußgängerin sowie die Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 04298/465660 bei der Polizeistation Lilienthal zu melden.

