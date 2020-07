POL-RZ: Geesthacht - Polizei sucht Zeugen nach Trunkenheitsfahrt

Polizeidirektion Ratzeburg

Am 06. Juli 2020, gegen 23:27 Uhr wurde die Polizei Geesthacht wegen eines auffällig fahrenden PKW alarmiert.

Am Montagabend meldete ein Verkehrsteilnehmer einen VW Touran mit Hamburger Kennzeichen, der die A25 in Richtung Berlin befahren habe und dann nach Geesthacht abgefahren sei. Das Fahrzeug sei in starken Schlangenlinien geführt und immer wieder grundlos abgebremst worden.

Kurz bevor der Wagen durch die Polizei angehalten wurde, sei es zu einem Fahrerwechsel gekommen. Zum Zeitpunkt der Kontrolle saß eine fahrtüchtige 78 jährige Hamburgerin am Steuer. Bei dem 44 jährigen Beifahrer aus Geesthacht, der zuvor das Fahrzeug gefahren haben soll, wurde ein Atemalkoholwert von 1,88 Promille gemessen. Er besitzt keine Fahrerlaubnis.

Dem 44 Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen.

Die Polizei Geesthacht hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun einen weiteren Zeugen, der auf der A25 mit seinem PKW zwischen dem Anrufer und dem VW Touran gefahren sein soll:

Wer konnte die Fahrt beobachten? Wer kennt den zweiten Zeugen?

Hinweise bitte an das Polizeirevier Geesthacht unter der Telefonnummer: 04152/8003-0

