Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Containeraufbruch an der Autobahn

Gescher (ots)

In der Zeit von Freitag, 13.00 Uhr, bis Montag, 07.00 Uhr brachen unbekannte Täter auf dem Rastplatz "Hochmoor" an der A 31 einen Container auf. Sie entwendeten daraus einen Werkzeugkasten, einen Winkelschleifer und einen Stampfer der Marke Wacker. Auch ein vor dem Container zur Sicherung abgestellter Bagger hinderte die Unbekannten nicht an der Tatausführung. Hinweise an die Kripo in Ahaus, Tel. (02561) 9260.

