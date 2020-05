Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - In Autoreifen gestochen

Bocholt (ots)

Alle vier Reifen eines Firmenwagens haben Unbekannte am vergangenen Wochenende in Bocholt-Biemenhorst zerstochen. Das Fahrzeug hatte auf einem Parkplatz vor einem Geschäft an der Mittelheggenstraße gestanden. Die Tatzeit liegt zwischen Samstag, 14.00 Uhr, und Montag, 09.15 Uhr. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990.

