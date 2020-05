Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heiden - Feuer neben Kapelle entfacht

Heiden (ots)

Gezündelt haben Unbekannte am vergangenen Wochenende an der Kreuzwegkapelle in Heiden. Die Täter entfachten ein Feuer direkt an der Fassade des Gebäudes am Uhlenweg. Hitze und Rauch zogen das Mauerwerk in Mitleidenschaft. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo in Borken: Tel. (02861) 9000.

