Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken-Marbeck - Motorroller kollidiert mit Reh

Borken (ots)

Ein Leichtverletzter und ein Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro - so lautet die Bilanz eines Wildunfalls, zu dem es am Dienstag in Borken-Marbeck gekommen ist. Ein 54-Jähriger befuhr gegen 04.15 Uhr mit einem Motorroller die Straße Zum Waldfriedhof in Richtung der Straße Helle. Ein Reh lief in Höhe des Friedhofes von rechts unvermittelt auf die Fahrbahn. Der Rollerfahrer stieß mit dem Tier zusammen und stürzte. Das Reh lief in ein angrenzendes Waldstück. Ein Rettungswagen brachte den verletzten Borkener in ein Krankenhaus.

