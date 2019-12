Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Autoscheibe zertrümmert

Gronau (ots)

Die Seitenscheiben eines parkenden Wagens hat ein Unbekannter am Donnerstag in Gronau eingeschlagen. Das beschädigte Fahrzeug hatte an der Wagnerstraße gestanden, wo es gegen 19.45 Uhr zu der Tat kam. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Gronau: Tel. (02562) 9260.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell