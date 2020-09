POL-VER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Verden/Osterholz

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

LANDKREIS VERDEN

Dieb greift in Tasche

Verden. Erneut hat ein Taschendieb in einem Geschäft Beute gemacht. Am Montagabend stellte ein 44-jähriger Kunde eines Geschäfts in der Verdener Fußgängerzone seine Tasche ab, um in einer Umkleidekabine Kleidung anzuprobieren. Als er kurze Zeit später nach seiner Tasche sah, stellte er fest, dass diese geöffnet und die darin aufbewahrte Geldbörse entwendet worden war. Vom Täter und der Beute fehlt jede Spur. Die Polizei Verden bittet darum, insbesondere in Geschäften achtsam zu sein - Taschendiebe nutzen jede Gelegenheit, um an Wertgegenstände zu gelangen. Geld und andere wertvolle Gegenstände sollten eng am Körper getragen werden, am besten in verschlossenen Innentaschen.

Einbruch in EDV-Geschäft

Achim. Unbekannte Täter sind in der Nacht auf Dienstag in ein EDV-Geschäft an der Obernstraße eingebrochen. Ersten Ermittlungen zufolge warfen die Einbrecher kurz nach 1 Uhr einen Gullydeckel in die Eingangstür des Shops, in den sie anschließend einstiegen. Sie entwendeten diverse Elektroartikel, mit denen sie unerkannt vom Tatort flohen. Das Polizeikommissariat Achim hat die Ermittlungen wegen schweren Diebstahls aufgenommen. Hinweise werden unter Telefon 04202/9960 entgegengenommen.

Unfall in Hülsen

Dörverden/Hülsen. Ein Audi-Fahrer kam am Montag gegen 18 Uhr von der Langen Straße (K14) ab und fuhr mitten im Ort frontal gegen eine Mauer. Den Unfallspuren zufolge war das Fahrzeug zuvor mit überhöhter Geschwindigkeit aus Richtung Verden kommend gelenkt worden. Letztlich verlor der Fahrer in Höhe der Straße Sandberg die Kontrolle über den Pkw, kam daraufhin von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Mauer. Ein Straßenschild wurde dabei ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Der Unfallschaden ist beträchtlich. Im Fahrzeug saßen nach derzeitigem Stand der Ermittlungen fünf Personen, eine 22-jährige Frau sowie vier Männer im Alter zwischen 23 und 32 Jahren. Alle blieben bei dem Unfall unverletzt. Unklar war zunächst, wer von ihnen gefahren war. Mutmaßlich saß zum Unfallzeitpunkt ein 31-jähriger Mann am Steuer, der alkoholisiert sowie von Drogen berauscht war. Im Fahrzeug fanden die Beamten eine Substanz, bei der es sich um Betäubungsmittel handeln dürfte. Als die Beamten der Polizei Verden am Unfallort eintrafen, zeigte sich ein Fahrzeuginsasse besonders renitent. Als er sich zu Fuß von Unfallort entfernen wollte und sogar einen Polizisten wegstieß, wurde er zu Boden gebracht und gefesselt. Insgesamt leitete die Polizei Verden umfangreiche Ermittlungen ein, darunter wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Drogenbesitzes, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte sowie Unfallflucht. Weitere Strafverfahren werden zudem geführt, da der mutmaßliche Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist und der Audi nicht zugelassen war.

Nach Unfall auf der A1 verletzt

Oyten. Nach einem Verkehrsunfall auf der A1 wurde am Montagmorgen gegen 9 Uhr eine 19-jährige Mercedes-Fahrerin leicht verletzt. Die Frau befuhr den mittleren Fahrstreifen in Richtung Osnabrück, als sie nahe der Anschlussstelle Oyten nach links ausweichen musste, weil plötzlich ein unbekannter Lkw-Fahrer auf ihren Fahrstreifen ausgeschert war. Ein auf dem rechten Fahrstreifen nachfolgender 52-jähriger BMW-Fahrer konnte ein Auffahren auf den Mercedes der jungen Frau nicht verhindern. Der Sachschaden an beiden Autos beträgt rund 10.000 Euro. Der Fahrer des unbekannten Lkw fuhr ohne Beschädigungen davon. Hinweise nimmt die Autobahnpolizei Langwedel unter Telefon 04232/945990 entgegen.

Missglücktes Wendemanöver

Achim. Nach einem missglückten Wendemanöver auf der Straße Am Freibad wurden am Montag gegen 18:30 Uhr zwei Personen leicht verletzt. Ein 41-jähriger VW-Fahrer übersah beim Wenden seines Autos einen von hinten herannahenden BMW, in dem ein 20-jähriger Mann am Steuer saß. Im weiteren Verlauf kam es noch zur Kollision mit einem hier geparkten Ford. Beide Fahrer erlitten leichte Verletzungen, ihre Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Weil Betriebsstoffe ausgelaufen waren, musste die Feuerwehr ausrücken.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Container aufgebrochen

Ritterhude. Auf dem Gelände des Baumarktes an der Otto-Hahn-Straße haben unbekannte Täter am vergangenen Wochenende einen hier abgestellten Container aufgebrochen. Diebesgut erlangten die Täter jedoch nicht. Das Polizeikommissariat Osterholz hat die Ermittlungen wegen versuchten schweren Diebstahls aufgenommen. Hinweise nehmen die Beamten unter Telefon 04791/3070 entgegen.

