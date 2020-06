Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfall mit verletztem Radfahrer

Haßloch (ots)

Am Donnerstag, 25.06., um 12.20 Uhr befuhr die 56-jährige Fahrerin eines Pkw Opel die Ohliggasse in Haßloch von der Langgasse her kommend und wollte nach links in die Kühngasse abbiegen. Im Einmündungsbereich wartete zu diesem Zeitpunkt eine 39-jährige Fahrradfahrerin, um von der Kühngasse in die Ohliggasse einzufahren. Die Pkw-Fahrerin übersah die stehende Radfahrerin, so dass sie beim Abbiegen gegen das Fahrrad stieß, wodurch die 39-jährige zu Fall kam und sich dabei leicht verletzte. An Fahrrad wie Pkw entstand leichter Sachschaden.

