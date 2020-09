Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Mann schwer verletzt + Kradfahrer schwer verletzt + Unfallflucht + Verkehrsschild überfahren + Fahrer alkoholisiert + Auffahrunfall + Motorradfahrerin schwer verletzt + 4000 Euro Schaden + ...

Landkreis Verden (ots)

Mann nach Auseinandersetzung schwer verletzt

Verden. Zu einer körperlichen Auseinandersetzung kam es am Sonntagabend gegen 19 Uhr in der Artilleriestraße. Nach derzeitigen Erkenntnissen konsumierten ein 40 Jahre alter Mann, eine 30-Jährige sowie ein 34-jähriger Mann zunächst gemeinsam mit einer weiteren Frau alkoholische Getränke. Zwischen dem 40-Jährigen und den beiden 30 und 34 Jahre alten Personen kam es nach derzeitigen Ermittlungen schließlich zu einem Streit, in dessen Verlauf der 40-jährige Mann geschlagen und getreten wurde. Hierbei wurde er schwer verletzt. Zeugen wurden auf die Auseinandersetzung aufmerksam und alarmierten den Rettungsdienst. Dieser brachte den 40 Jahre alten Mann in ein Krankenhaus. Die 30 Jahre alte Frau und der 34-Jährige wurden ins Polizeigewahrsam gebracht. Hierbei beleidigte die Frau einen der eingesetzten Polizeibeamten. Darüber hinaus wurde die Entnahme von Blutproben veranlasst und mutmaßlich Marihuana bei den beiden Personen sichergestellt. Die Polizei hat zudem mehrere Ermittlungsverfahren, unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung, eingeleitet. Die 30-Jährige und der 34-jährige Mann befinden sich wieder auf freiem Fuß.

Kradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Verden. Bei einem Unfall am Sonntagnachmittag wurde ein 49-jähriger Kradfahrer schwer verletzt. Der Mann befuhr den Andreaswall aus Richtung Eitze kommend, als er aufgrund einer rot leuchtenden Ampel bremste. Nach derzeitigen Erkenntnissen rutschte das Vorderrad des Krads durch ein Blechteil auf der Straße beim Bremsen weg und der 49-Jährige stürzte. Hierbei verletzte er sich schwer und wurde durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand zudem ein Schaden von rund 800 Euro und das Krad wurde abgeschleppt.

Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Cluvenhagen. Zu einer Unfallflucht kam es am Sonntag zwischen 11 Uhr und 11:45 Uhr. Das graue Auto der Geschädigten war in dem genannten Zeitraum auf dem Parkplatz einer Sportanlage in der Straße "Am Weißen Berg" abgestellt. Eine bislang unbekannte Person verursachte mit einem nicht bekannten Fahrzeug eine Beschädigung am vorderen Stoßfänger des Wagens und entfernte sich anschließend unerkannt. Es entstand ein Schaden von rund 1000 Euro. Mögliche Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04232-934910 bei der Polizeistation Langwedel zu melden.

Verkehrsschild überfahren

Kirchlinteln. Zu einem Zusammenstoß mit einem Verkehrsschild kam es am frühen Sonntagabend in der Hauptstraße. Nach derzeitigen Erkenntnissen kam ein 78 Jahre alter Autofahrer aus Richtung Visselhövede, als er innerhalb der Ortschaft einen Mofafahrer überholen wollte. Hierbei übersah er die links vom Mofafahrer befindliche Fußgängerfurt und überfuhr diese sowie ein Verkehrsschild. Der 78-Jährige blieb unverletzt, sein Wagen wurde abgeschleppt.

Auto bleibt liegen - Fahrer alkoholisiert

A27/Kirchlinteln. Mit seinem Auto blieb am frühen Sonntagmorgen ein 53-Jähriger in Fahrtrichtung Cuxhaven liegen. Als die Autobahnpolizei Langwedel zur Absicherung anrückte, stellte sie Alkoholgeruch bei dem Mann fest. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 1 Promille. Daraufhin wurde ein Strafverfahren eingeleitet, die Entnahme einer Blutprobe veranlasst und das Auto abgeschleppt.

Frau nach Auffahrunfall leicht verletzt

A27/Achim. Zu einem Auffahrunfall kam es am Sonntagabend auf der Autobahn 27 in Richtung Cuxhaven. Ein 22-Jähriger war auf dem rechten Fahrstreifen unterwegs, als eine 23 Jahre alte Frau auf das Auto auffuhr. Hierbei wurde die 23-Jährige leicht verletzt und durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht. An den Autos entstand ein Schaden von rund 5500 Euro.

Motorradfahrerin schwer verletzt

Emtinghausen. Eine 19 Jahre alte Kradfahrerin wurde am Sonntag gegen 17 Uhr schwer verletzt. Die junge Frau war gemeinsam mit weiteren Motorradfahrern auf der Landesstraße 331 in Fahrtrichtung Schwarme unterwegs, als sie und die anderen Fahrer nach derzeitigen Erkenntnissen nach einer Kurve aufgrund einer langsam fahrenden Fahrzeugkolonne bremsten. Hierbei touchierte die 19-Jährige einen 25 Jahre alten Motorradfahrer und beide stürzten. Der Mann rutschte nach rechts und verletzte sich leicht. Die junge Frau geriet in den Gegenverkehr und wurde nach derzeitigen Ermittlungen dort von einem entgegenkommenden 48-jährigen Autofahrer trotz Vollbremsung erfasst. Die 19-Jährige wurde schwer verletzt und durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht. Neben zwei Rettungswagen war auch ein Hubschrauber vor Ort im Einsatz. Die Bremer Straße blieb für die Dauer der Unfallaufnahme durch die Polizei und die Bergungsarbeiten vollständig gesperrt. Es entstand ein Schaden von rund 10.000 Euro.

Hinweise zum Unfallhergang nimmt die Polizei Achim unter der Telefonnummer 04202-9960 entgegen.

4000 Euro Schaden nach Unfallflucht

Oyten. Zu einer Unfallflucht kam es zwischen Samstagabend und Sonntagmittag in der Straße "Unter den Linden". Im genannten Zeitraum war der weiße Transporter des Geschädigten quer zur Fahrbahn in einer Parklücke abgestellt. Nach derzeitigen Erkenntnissen verursachte ein bislang unbekanntes Fahrzeug im Vorbeifahren einen Zusammenstoß mit der rechten Fahrzeugseite. Es entstand ein Schaden von rund 4000 Euro. Der bislang unbekannte Unfallverursacher/die unbekannte Unfallverursacherin entfernte sich anschließend, ohne die Polizei zu verständigen oder Angaben zu seiner Person zu machen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04207-911060 bei der Polizeistation Oyten zu melden.

Motorhaube und Windschutzscheibe entsorgt

Ottersberg. Eine Motorhaube und eine Windschutzscheibe entsorgten bislang Unbekannte neben einem Feld in einem Feldweg, der in Richtung Posthausen nach dem Ortsausgang nach links von der Verdener Straße abgeht. Die Ablagerung wurde am Sonntagmittag bekannt. Wie lange die Gegenstände dort schon liegen, ist bislang nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizeistation Ottersberg unter der Rufnummer 04205-315810 entgegen.

