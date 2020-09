POL-VER: Pressemeldung für die LK Verden und Osterholz vom 19.09.2020

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

Gefährliche Körperverletzung

Verden. Am 19.09.2020 um 1 Uhr kam es am Verdener Bahnhof zu körperlichen Auseinandersetzungen einer Person mit mehreren anderen Passanten. Der vor Ort festgestellte Beschuldigte, ein 23 jähriger aus Dörverden, ging scheinbar unmotiviert auf andere Personen zu und schlug sie ins Gesicht. Weiterhin bedrohte er Personen mit einem Messer. Die Polizei wurde von Zeugen der Tat auf die Sachverhalte hingewiesen und konnte den Beschuldigten in Gewahrsam nehmen. Opfer und weitere Zeugen der Tat können sich bei der Polizei Verden unter Tel. 04231-8060 melden.

Verkehrsunfall mit leicht verletztem Kind

Verden. Am 18.09.2020 um 17.10 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall in der Verdener Hohen Leuchte, bei dem ein 4 jähriges Kind leicht verletzt wurde: ein PKW Fahrer fuhr mit seinem PKW auf die Fahrbahn ein und übersah ein passierendes Kind, so dass es zum Zusammenprall kam. Das Kind wurde dadurch vom Fahrrad umgedrückt und stürzte. Der Autofahrer wurde von dem begleitenden Vater angesprochen, entfernte sich aber unerlaubt von der Unfallstelle. Der Fahrzeugführer konnte im Folgenden ermittelt werden und im Zuge einer Atemalkoholmessung leichte Alkoholbeeinflussung festgestellt werden.

Zeugen des Vorfalles werden gebeten sich bei der Polizei Verden unter Tel. 04231-8060 zu melden.

Verkehrsunfall mit leichtverletzter Radfahrerin

Achim. Eine 88-jährige Nissanfahrerin missachtete am Freitagnachmittag das Rotlicht an der Kreuzung Ueser Feldstraße / Desmastraße. Ein 15-jähriger Radfahrer, der an der Ampel die Ueser Feldstraße mit seinem Fahrrad überqueren wollte, wurde von der Nissanfahrerin erfasst und stürzte. Er wurde mit einer Kopfverletzung ins Krankenhaus verbracht. Gegen die Fahrerin wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Verkehrsunfall mit leichtverletztem Radfahrer

Achim. Auf dem Parkplatz in der Straße Am Freibad kam es am Freitagabend zu einem Verkehrsunfall zwischen einer 28-jährigen BMW-Fahrerin und einem 11-jährigem Jungen auf seinem Fahrrad. Die BMW-Fahrerin beabsichtigte den Parkplatz zu verlassen und übersah hierbei den Jungen auf seinem Fahrrad, welcher dann die Fahrzeugfront touchierte und stützte. Bei dem Sturz wurde er an der Hand verletzt. Der Junge wurde in die Obhut seiner Eltern gegeben und gegen die BMW-Fahrerin wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Sachbeschädigung und Betäubungsmittelverstoß

Ottersberg. Beamte der Polizei Achim fahndeten in Ottersberg nach zwei Personen, die eine Hauswand mit einem Graffito beschmiert haben sollen. Während der Fahndung konnten sie zumindest einen jungen Rotenburger feststellen, auf den die Beschreibung passte. In seinem Rucksack fanden die Beamten jedoch keine Farbe, sondern weißes Pulver. Da der Rotenburger bereits wegen Drogendelikten in Erscheinung getreten ist, wurde das Pulver sichergestellt. Ihm droht ein Verfahren wegen Drogenbesitz.

Brand von Arbeitsmaterialien

Worpswede. In der Nacht von Freitag auf Samstag gerieten aus bisher unbekannter Ursache ein Baumaschinencontainer, mehrere Paletten und Bäume im Umbeckweg in Worpswede in Brand. Für die Löscharbeiten durch die Feuerwehr, die mit 80 Einsatzkräften vor Ort war, musste die Osterweder Straße zeitweise voll gesperrt werden. Es entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern derzeit an.

Einschleichdiebstahl

Ritterhude. Bisher unbekannte Täter verschafften sich am Donnerstag oder Freitag durch eine unverschlossene Tür Zugang zu einem Wohnhaus in der Beethovenstraße in Ritterhude. Dabei nutzten sie wohl den Umstand aus, dass sich die Bewohnerin im Garten aufhielt. Aus einem Zimmer im Haus wurden diverse Wertgegenstände entwendet. Zeugen, die Hinweise zu möglichen Tatverdächtigen oder den Tatumständen geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Ritterhude unter Tel. 04292/811740, in Verbindung zu setzen.

Versuchter Pkw-Aufbruch

Osterholz-Scharmbeck. Bisher unbekannte Täter versuchten in der Nacht von Donnerstag auf Freitag die Tür eines in der Koppelstraße in Osterholz-Scharmbeck abgestellten VW Golf aufzuhebeln. Vermutlich wurden die Täter gestört, da das Tatwerkzeug am Tatort zurückblieb. Zeugen, die Hinweise zu möglichen Tatverdächtigen oder den Tatumständen geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Osterholz-Scharmbeck unter Tel. 04791/3070 in Verbindung zu setzen.

