Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: ++Jugendlicher Radfahrer von Auto erfasst++

Ottersberg (ots)

Jugendlicher Radfahrer von Auto erfasst Ein 14-Jähriger, der am Freitagmorgen um 07.45 Uhr mit dem Fahrrad auf dem Weg zur Schule war, ist an der Einmündung Am Damm/Kreuzbuchen von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Ein Rettungswagen brachte den Jugendlichen in ein Krankenhaus. Es besteht keine Lebensgefahr. Der Autofahrer, ein 38-jähriger Ottersberger, sowie der 55-jährige Fahrer eines weiteren an dem Unfall beteiligten Pkw blieben bis auf einen Schrecken unverletzt. Der Sachschaden wird von der Polizei auf rund 4.200 Euro beziffert. Nach den bisherigen Ermittlungen der Beamten war der 14-Jährige, ohne auf den von links kommenden Verkehr zu achten, von der Straße Kreuzbuchen auf die Landesstraße (Am Damm) abgebogen. Der 38-jährige Autofahrer versuchte auszuweichen, stieß aber trotzdem mit dem Radfahrer sowie einem entgegenkommenden Auto zusammen.

