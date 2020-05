Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Warstein-Hirschberg - Motorradfahrer stürzt

Warstein (ots)

Am frühen Donnerstagabend, gegen 18:20 Uhr, ist ein 17-Jähriger mit seinem Motorrad, einer 125er Honda, auf der L735 gestürzt. Er war von Hirschberg in Richtung Lattenberg unterwegs, als er sich in einer Linkskurve verbremste und stürzte. Ein Rettungswagen brachte den Fahrer schwerverletzt ins Krankenhaus. Die Straße war zur Unfallaufnahme kurzzeitig gesperrt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2500 Euro. (wo)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell