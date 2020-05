Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl - Drei Verletzte bei Zusammenstoß

Werl (ots)

Auf der Neheimer Straße kam es am Donnerstagabend, gegen 19:45 Uhr, zu einem Verkehrsunfall mit drei Verletzten. Eine 22-jährige Frau war mit ihrem VW in Richtung Ense unterwegs, als sie auf die Autobahnauffahrt nach links abbiegen wollte. Dabei übersah sie den entgegenkommenden Ford eines 27-jährigen Werlers. Bei dem Zusammenstoß wurden beide Fahrer sowie die 24-jährige Beifahrerin im Ford schwer verletzt. Sie wurden mit Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 6500 Euro. (wo)

