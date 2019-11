POL-RT: Polizeihund hatte richtigen Riecher, Heftiger Auffahrunfall

Polizeipräsidium Reutlingen

Ostfildern (ES): Heftig aufgefahren

Zwei Leichtverletzte und zwei schrottreife Autos sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstagmorgen auf der L 1202, kurz vor dem Körschtal-Viadukt ereignet hat. Eine 21-Jährige war gegen 6.45 Uhr mit ihrem Seat Leon auf der Landesstraße von Nellingen in Richtung Neuhausen unterwegs. Zu spät erkannte sie, dass ein vorausfahrender 30-Jähriger mit seinem Renault Twingo verkehrsbedingt abbremsen musste. Weil sie zudem nicht den erforderlichen Sicherheitsabstand eingehalten hatte, krachte sie mit großer Wucht mit ihrem Seat ins Heck des Renault. Beide Fahrzeuglenker mussten anschließend vom Rettungsdienst zur Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden. Ihre beiden Autos, an denen jeweils wirtschaftlicher Totalschaden entstanden war, wurden vom Abschleppdienst geborgen. Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt etwa 9.000 Euro geschätzt. (cw)

Tübingen (TÜ): Polizeihund beweist seine hervorragende Nase

Ein Rauschgiftsuchhund der Polizeihundeführerstaffel des Polizeipräsidiums Reutlingen hat am Montagnachmittag im Alten Botanischen Garten in Tübingen erneut seine hervorragende Nase unter Beweis gestellt. Bei einer ab 15.30 Uhr durchgeführten Absuche der Grünanlage schlug er an und wies seinen menschlichen Kollegen den Weg zu einem versteckten Depot, in dem sich insgesamt über 120 Gramm Marihuana befand. Das Rauschgift wurde umgehend beschlagnahmt. Zur Herkunft der beschlagnahmten Drogen hat die Kriminalpolizei entsprechende Ermittlungen eingeleitet. Die regelmäßigen Kontrollen in den Grünanlagen der Tübinger Innenstadt werden fortgeführt. (mf)

