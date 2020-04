Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Lette, Coesfelder Straße/ Einbruch in Kiosk

Coesfeld (ots)

Aufmerksame Zeugen meldeten der Polizei am Samstag (04.04.) um 02.08 Uhr einen Einbruch in einen Kiosk auf der Coesfelder Straße in Lette. Zwei Unbekannte hatten mit einem Gullideckel die Glastür eingeworfen und Zigaretten gestohlen. Mit einem schwarzen Kleinwagen älteren Baujahrs waren sie über die Bruchstraße geflüchtet. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb ohne Erfolg. Hinweise nimmt die Polizei in Coesfeld unter der Rufnummer 0 25 41/ 1 40 entgegen.

