Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Anröchte - Poller überfahren

Anröchte (ots)

Zwei Poller abgebrochen hat am späten Dienstagabend, gegen 22:00 Uhr, ein Fahrzeug an der Hauptstraße. Nach Zeugenangaben war der unbekannte Fahrer mit seinem Auto auf der Untere Kirchstraße unterwegs und überfuhr beim Abbiegen auf die Hauptstraße die Eisenteile. Ohne anzuhalten bog er schließlich in die Friedhofstraße ab. Weitere Zeugen, die Hinweise zum Fahrzeug oder Fahrer geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02941-91000 bei der Polizei zu melden. (wo)

