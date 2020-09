Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Straßenverkehrsgefährdung (Neu.)

Hildesheim (ots)

Am Donnerstag, den 17.09.2020, um 13:15 Uhr, fuhr ein 17-jähriger Sibbesser mit dem Pkw seines Vaters (grauer Ford Focus) rückwärts zügig aus der Einfahrt der Hildesheimer Str. 1, Alfeld, auf die Straße. Dabei übersah er drei Schüler auf dem Gehweg, welche gerade noch rechtzeitig dem Pkw ausweichen konnten. Der 17-jährige fuhr weiter auf der Hildesheimer Str., um kurz darauf in die Kaiser-Wilhelm-Str. abzubiegen. Beim Abbiegen war er deutlich zu schnell, geriet auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem Verkehrsschild. Der Unfallfahrer entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, konnte aber kurze Zeit später durch Beamte der Polizei Alfeld ermittelt, bzw. im Nahbereich angetroffen und kontrolliert werden. Auf den 17-jährigen wartet nun ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht und da ihm nur ein "begleitetes Fahren mit 17" gestattet ist und die erforderliche Begleitperson nicht anwesend war, auch ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis. Durch das rücksichtslose Verhalten gegenüber den Schülern auf dem Gehweg besteht außerdem der Verdacht der Straßenverkehrsgefährdung. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Alfeld unter der Telefonnummer 05181/9116-0 entgegen. Insbesondere die drei bisher namentlich unbekannten Schüler werden gebeten sich mit der Polizei Alfeld in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim

Schützenwiese 24

31137 Hildesheim



Telefon: 05181/9116-0

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell