Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Trickdiebstahl zum Nachteil einer Seniorin

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm)Am 16.09.2020 gelang es falschen Wasserwerkern eine Frau in ihrer Wohnung zu bestehlen.

Vorliegenden Informationen zufolge klingelte ein Mann gegen 11:10 Uhr bei einer älteren Dame in der Nordstadt und gab vor, dass wegen Bauarbeiten in der Nähe die Wasseranschlüsse im Haus überprüft werden müssten. Anschließend suchte der Unbekannte in Begleitung der Frau die Räume mit Wasseranschluss in der Wohnung auf. Nachdem die Seniorin äußerte, eine Nachbarin hinzurufen zu wollen, entfernte sich der vermeintliche Wasserwerker. Anschließend bemerkte die Frau das Fehlen von Bargeld aus einem der Zimmer.

Die Polizei geht davon aus, dass sich ein weiterer Täter in die Wohnung schlich, als die Bewohnerin abgelenkt wurde.

Zu dem angeblichen Handwerker liegt eine vage Beschreibung vor:

-Ca. 30-40 Jahre alt

-Mittelgroß

-Volles, braunes Haar

-Bekleidet mit einem dunklen Blouson

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu Personen oder Fahrzeugen geben können, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten, werden gebeten, sich unter der Nr. 05121/939-115 bei der Polizei Hildesheim zu melden.

