Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zeugenaufruf zu einem räuberischen Diebstahl auf Parkplatz EDEKA-Markt

Hildesheim (ots)

Bad Salzdetfurth/ Bockenem (tb):

Am 16.09.2020, um ca. 17:55 Uhr kam es in Bockenem auf dem Parkplatz des EDEKA-Marktes zu einem räuberischen Diebstahl. Ein Kunde des Marktes hatte zunächst in einer der dortigen Parkbuchten seinen Pkw, einen Opel Vivaro in grau, abgestellt, um einkaufen zu gehen. In der Zwischenzeit gelangte eine bisher unbekannte Person über die Beifahrertür in den besagten Pkw und durchsuchte dort sämtliche Fächer, wobei ein silbernes Mobiltelefon der Marke Samsung entwendet werden konnte. Die Tat wurde von zwei Zeugen beobachtet, die den Täter nach verlassen des Pkw ansprachen. Der Täter flüchtete anschließend über den Parkplatz in Richtung Johann-Friedrich-Weule-Straße. Die Zeugen laufen ihm zunächst hinterher. Als der Täter dann auf der Flucht ein Messer zog und dieses in Richtung der Verfolger zeigte, brachen die Zeugen ihre Verfolgung ab und ließen den Täter laufen.

Nach Angaben der Zeugen hatte der Täter ein südländisches Aussehen, war ca. 20-25 Jahre alt, ca. 170-180cm groß, von schlanker Statur, hatte kurze schwarze Haare, einen Drei-Tage-Bart und ein längliches Gesicht. Zur Kleidung kann gesagt werden, dass der Täter eine dunkelblaue Jeans und ein T-Shirt trug. Auffällig sei hierbei gewesen, dass er weiße schnurlose Kopfhörer in den Ohren stecken hatte. Die Polizei bittet nun Personen, die Hinweise zu dieser Tat geben können oder gar Zeugen des Ereignisses geworden sind, sich bei dem Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth unter der Rufnummer 05063-9010 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim

Schützenwiese 24

31137 Hildesheim

Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth



Telefon: 05063 / 901-0

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell