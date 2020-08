Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Saterland/ Scharrel- Einbruch in Container

Zwischen Freitag, 28. August 2020, 17.00 Uhr, und Montag, 31. August 2020, gegen 08.30 Uhr, kam es in der Straße Grotangeweg auf einem dortigen Baustellengelände zu einem Einbruch. Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu einem Container und entwendeten aus diesem diverse Werkzeuge. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Saterland (Tel. 04498-2111) entgegen.

Barßel- Diebstahl von Pedelecs

Am Sonntag, 30. August 2020, zwischen 10.00 Uhr und 11.20 Uhr, kam es in der Hafenstraße am dortigen Hafen zu einem Diebstahl. Ein bisher unbekannter Täter entwendete zwei am Hafen abgestellte Pedelecs des Herstellers Flyer, Modell T7RDeluxe in den Farben Grau. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Barßel (Tel. 04499-9430) entgegen.

Barßel- Verkehrsunfallflucht

Am Montag, 31. August 2020, gegen 07.48 Uhr, kam es in der Dorfstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein bislang unbekannter Fahrer mit einem LKW samt Anhänger die Dorfstraße in Richtung Friesoythe. An einer Parkbucht wich der LKW-Fahrer nach links aus, um einen dort geparkten PKW nicht zu berühren. Dies führte allerdings dazu, dass eine entgegenkommende 21-jährige PKW-Fahrerin aus Lorup nach rechts ausweichen musste und dabei den Außenspiegel eines geparkten PKW beschädigte. Der LKW-Fahrer setzte seine Fahrt fort. Der Gesamtschaden wird auf ca. 800 Euro geschätzt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Barßel (Tel. 04499-9430) in Verbindung zu setzen.

