Löningen- Einbruch in Mischcontainer

Zwischen Freitag, 28. August 2020, 16.00 Uhr, und Montag, 31. August 2020, 06.55 Uhr, kam es in der Bunner Straße bei einem dortigen Betonwerk zu einem Einbruch. Ein bisher unbekannter Täter brach gewaltsam die Tür eines Mischcontainers auf und entwendete aus diesem Bargeld. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Löningen (Tel. 05432-9500) entgegen.

Cloppenburg- Sachbeschädigung an PKW

Am Donnerstag, 27. August 2020, zwischen 13.10 Uhr und 14.00 Uhr, kam es in der Eschstraße zu einer Sachbeschädigung an einem PKW. Ein bislang unbekannter Täter zerkratzte den Lack eines Opel, welcher auf einem Parkplatz abgestellt war. Der entstandene Schaden wird auf 1500 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel. 04471-18600) entgegen.

Cloppenburg- Verkehrsunfall mit fünf leicht verletzten Personen

Am Montag, 31. August 2020, gegen 13.15 Uhr, kam es im Kreuzungsbereich der Straßen Höltinghauser Weg und der Bundesstraße 213 (B213) zu einem Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 41-jährige PKW-Fahrerin aus Cloppenburg den Höltinghauser Weg aus Richtung Bethen kommend in Richtung B213. Ein 57-jähriger Fahrer eines Sattelzuges aus Cappeln und ein 27-jähriger PKW-Fahrer aus Hamburg befuhren die B213 aus Richtung Cloppenburg kommend in Richtung Alhorn. Kurz vor der genannten Kreuzung überholte der 27-jährige PKW-Fahrer den vor ihm befindlichen Sattelzug. Die 41-jährige PKW-Fahrerin bog wiederrum vom Höltinghauser Weg nach rechts auf die B213 auf und übersah den gerade überholenden, vorfahrtsberechtigten PKW des 27-Jährigen. Es kam zu einem Zusammenstoß der beiden PKW, wobei des PKW des 27-Järhigen gegen die hinteren Reifen des Sattelzuges stieß. Die 41-jährige PKW-Fahrerin sowie ihre drei Mitfahrer im Alter von 17 bis 51 Jahren aus Cloppenburg wurden alle leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Der 27-Jährige wurde ebenfalls leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der 57-Jährige blieb unverletzt. An den beiden PKW entstand Totalschaden. Beide PKW waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Am Sattelzug entstand ebenfalls Sachschaden. Der Gesamtschaden wird bislang auf 35.000 Euro geschätzt. Für den Zeitraum der Verkehrsunfallaufnahme wurde der Bereich der Unfallstelle komplett gesperrt. Die Sperrungen wurden gegen 14.20 Uhr aufgehoben.

