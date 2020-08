Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Bösel- Puten aus Stall entwendet

Zwischen Samstag, 29. August 2020, 16.00 Uhr, und Sonntag, 30. August 2020, 08.00 Uhr, kam es in der Fladderburger Straße in Höhe der Feldstraße zu einem Tierdiebstahl. Ein bislang unbekannter Täter betrat einen Putenstall und entwendete aus diesem zwei Puten. Diese wurden in unmittelbarer Nähe geschlachtet. Zeugen, die Angaben zu verdächtigen Personen und/oder Fahrzeugen machen könnten, werden gebeten, sich mit der Polizei in Bösel (Tel. 04494-308) in Verbindung zu setzen.

Friesoythe- Diebstahl aus Geräteschuppen

Zwischen Dienstag, den 25.August 2020, gegen 18.00 Uhr und Sonntag, den 30.August 2020, um 17.30 Uhr drangen bislang unbekannte Täter gewaltsam in einen Geräteschuppen in der Straße Zum Sportplatz ein und entwendeten einen Rasenmäher und einen Trimmer. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von etwa 450 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe (Tel.:04491-93160) entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Nadine Luttmann, PKin

Pressestelle

Telefon: 04471/1860-104

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop

penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb

urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell