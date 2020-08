Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Essen (Oldenburg)- Kennzeichendiebstahl

Zwischen Samstag, 29. August 2020, 22.00 Uhr, und Sonntag, 30. August 2020, 19.00 Uhr, kam es in der Osteressener Straße zu einem Diebstahl. Ein bislang unbekannter Täter entwendete von einem roten VW Polo die beiden Kennzeichen CLP-VI 219. Der PKW war auf einem Parkplatz eines Mehrfamilienhauses abgestellt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Essen (Oldenburg) (Tel. 05434-3955) entgegen.

Cloppenburg- Einbruch in Einfamilienhaus

Zwischen Samstag, 29. August 2020, 23.30 Uhr, und Sonntag, 30. August 2020, 08.30 Uhr, kam es in der Memelstraße zu einem Einbruch. Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich Zugang zu einem Einfamilienhaus und entwendete aus diesem Bargeld, ein Smartphone sowie einen Akku-Staubsauger. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen und/oder Fahrzeugen machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Cloppenburg (Tel. 04471-18600) in Verbindung zu setzen.

Cloppenburg- Sachbeschädigung an PKW

Am Sonntag, 09. August 2020, zwischen 00.00 Uhr und 09.00 Uhr, kam es in der Straße Wallfahrtsweg zu einer Sachbeschädigung an einem PKW. Ein bislang unbekannter Täter beschädigte einen schwarzen Audi A3. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 500 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel. 04471-18600) entgegen.

Emstek/ Schneiderkrug- Rollladen beschädigt

Am Samstag, 29. August 2020, zwischen 15.00 Uhr und 21.00 Uhr, kam es in der Straße Schausters Pad bei einem Einfamilienhaus zu einer Sachbeschädigung. Ein bisher unbekannter Täter beschädigte durch einen unbekannten Gegenstand die Rollladen eines Fensters. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 200 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Emstek (Tel. 04473-2306) entgegen.

Emstek/ Höltinghausen- Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Sonntag, 30. August 2020, gegen 14.25 Uhr, kontrollierten Polizeibeamte einen 43-jährigen PKW-Fahrer aus Höltinghausen in der Erlenstraße. Im Rahmen der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass gegen den PKW-Fahrer ein rechtskräftiges Fahrverbot bestand. Dem 43-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Cloppenburg- Fahren unter Drogeneinfluss

Am Sonntag, 30. August 2020, gegen 17.20 Uhr, kontrollierten Polizeibeamte eine 22-jährige PKW-Fahrerin aus Dötlingen in der Taubenstraße. Bei der Kontrolle bestand für die Beamten der Verdacht, dass die Fahrerin unter dem Einfluss von Drogen gefahren sein könnte. Ein entsprechend durchgeführter Vortest bestätigte den Verdacht. Es folgten die Entnahme einer Blutprobe sowie die Untersagung der Weiterfahrt. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Emstek- Verkehrsunfallflucht

Am Sonntag, 30. August 2020, zwischen 00.01 Uhr und 03.50 Uhr, kam es in der Sülzbührener Straße auf dem Parkplatz eines Casinos zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte einen geparkten schwarzen BMW 530D, sodass Sachschaden in Höhe von ca. 300 Euro entstand. Anschließend entfernte sich der Verkehrsteilnehmer von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Emstek (Tel. 04473-2306) entgegen.

Cloppenburg- Verkehrsunfall mit leicht verletzten Personen

Am Sonntag, 30. August 2020, gegen 16.15 Uhr, kam es auf der Bether Straße in Höhe der Ein- und Abfahrt zur B213/B72 zu einem Verkehrsunfall. Ein 21-jähriger PKW-Fahrer aus Cloppenburg beabsichtigte von der Abfahrt der B213 aus Richtung Friesoythe kommend nach links auf die Bether Straße in Richtung Cloppenburg abzubiegen. Hierbei übersah er den PKW eines 67-jährigen Fahrers aus Cloppenburg. Es kam zu einem Zusammenstoß, wobei beide Fahrer sowie die 45-jährige Beifahrerin des 67-Jährigen leicht verletzt wurden. Beide PKW waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der Gesamtschaden wird auf ca. 13000 Euro geschätzt.

