Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Transporter nach Verkehrsunfall gesucht!

Freiburg (ots)

Ein Transporter sucht die Polizei nach einem Verkehrsunfall, der am Montagmorgen, 17.08.2020, kurz nach 06:00 Uhr, auf der B 34 in der Waldshuter Schmittenau passiert war. Dieser hatte an der Ampelanlage beim Zoll zurückgesetzt, um auf die linke Fahrspur zu wechseln. Dabei stieß der unbekannte Fahrer gegen die Stoßstange eines dahinterstehenden Opel, so dass an diesem ein Schaden von rund 500 Euro verursacht wurde. Der Verursacher fuhr in Richtung Waldshut davon. Von diesem ist bekannt, dass es ein Klein-Lkw bzw. ein Transporter mit KN-Kennzeichen war. Um sachdienliche Hinweise bittet das Polizeirevier Waldshut-Tiengen, Tel. 07751 8316-531.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 8316-201

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell