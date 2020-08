Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Höchenschwand: Lagerfeuer breitet sich aus - Feuerwehr im Einsatz

Freiburg (ots)

Ein mutmaßlich zumindest nicht richtig gelöschtes Lagerfeuer hat am Samstag, 15.08.2020, in Höchenschwand die Feuerwehr auf den Plan gerufen. Das Lagerfeuer hatte sich in einer Senke in einem Waldgebiet nahe dem Haldenweg ausgebreitet. Gegen 13:40 Uhr war der Brandgeruch von einem Kind wahrgenommen worden und der Vater hatte die Feuerwehr verständigt. Die Feuerwehr löschte mit intensiven Wassereinsatz den Waldboden ab. Das Lagerfeuer dürfte bereits mehrere Stunden davor verlassen worden sein und wurde nicht oder nicht richtig gelöscht. Der Polizeiposten St.Blasien (Kontakt 07672 92228-0) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

