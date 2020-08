Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wehr/Laufenburg: Trunkenheitsfahrten

Freiburg (ots)

In der Nacht zum Sonntag, 16.08.2020, wurden in Wehr und Laufenburg zwei Autofahrer gestoppt, die zu viel getrunken hatten. Gegen 01:30 Uhr war in Wehr ein 20-jähriger Opel-Fahrer in eine Verkehrskontrolle geraten. Knapp 1,2 Promille zeigte der Alcomat bei dem jungen Mann an. Nahezu den gleichen Wert hatte der zweite Autofahrer, ein 41 Jahre alter BMW-Fahrer, der am Grenzübergang in Laufenburg gegen 04:15 Uhr kontrolliert worden war. Beide Fahrer mussten eine Blutprobe über sich ergehen lassen, die Führerscheine wurden beschlagnahmt.

