Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Holdorf- Brand in Dachgeschosswohnung

Am Sonntag, 30. August 2020, gegen 12.25 Uhr, kam es in der Große Straße in einer Dachgeschosswohnung zu einem Brand. Der Brand konnte durch Einsatzkräfte der Feuerwehr gelöscht werden. Durch den Brand wurden ein Herd sowie eine Dunstabzugshaube in der Küche der Wohnung beschädigt. Zudem wurde die Küche stark verrußt. Ein 41-jähriger Mann aus Holdorf sowie ein 41-jähriger Mann aus Wuppertal wurden durch Rettungskräfte vor Ort medizinisch untersucht und für weitere Untersuchungen zunächst in ein Krankenhaus gebracht. Beide Personen sind nach Abschluss der Untersuchungen wieder entlassen worden. Zu einem Gebäudeschaden ist es nicht gekommen. Der Gesamtschaden wird auf ca. 5000 Euro geschätzt. Vermutlich wurde der Brand durch Öl, welches in einem Topf auf dem Herd in Brand geriet, ausgelöst.

