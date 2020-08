Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Festnahme nach Einbruch und Fahrraddiebstahl

Gelsenkirchen (ots)

Einsatzkräfte der Polizei Gelsenkirchen haben am Dienstag, 25. August 2020, einen 40-Jährigen vorläufig festgenommen, der zuvor in der Altstadt ein E-Bike gestohlen hat. Dafür zerschlug der Mann um 22.30 Uhr die Schaufensterscheibe eines Geschäfts an der Hauptstraße und entwendete das hochpreisige Fahrrad. Das beobachteten Zeugen, die den Notruf wählten. Der Tatverdächtige radelte anschließend auf der Beute davon, verfolgt von einem der Zeugen. Als der Flüchtende den 20 Jahre alten Verfolger bemerkte, schlug er diesen und verletzte ihn dadurch leicht. Polizeibeamte nahmen den Tatverdächtigen aus Gelsenkirchen vorläufig fest und brachten ihn ins Polizeigewahrsam. Bei seiner Durchsuchung fanden sie einen Nothammer und ein Messer. Beide Gegenstände wurden sichergestellt. Da ein freiwilliger Atemalkoholtest bei dem 40-Jährigen positiv ausfiel, entnahm ihm ein Arzt Blutproben. Die Beamten leiteten ein weiteres Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ein.

