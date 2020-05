Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Brand im Gebäude

Ennepetal (ots)

Am Freitag, den 08.05.2020 wurde die Feuerwehr Ennepetal um 10:24 Uhr in die Esbecker Straße gerufen. In einer dortigen Dachgeschosswohnung ist es aus unbekannten Gründen zu einem Brand gekommen.

Das Feuer wurde durch zwei Trupps unter Atemschutz abgelöscht. Dabei ging ein Trupp über die Drehleiter ins Gebäude vor. Die Wohnung wurde im weiteren Verlauf mittels einer Wärmebildkamera auf Glutnester kontrolliert und eine Überdruckbelüftung zur Entrauchung durchgeführt.

Eine Person mit Verdacht auf Rauchgasintoxikation wurde rettungsdienstlich begutachtet.

Nach Abschluss der Maßnahmen konnte die Wohnung der Polizei zur Brandursachenermittlung übergeben werden und der Einsatz um 11:39 Uhr beendet werden.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Ennepetal

über Einsatzzentrale erreichbar

Telefon: 02333 736 00

E-Mail: feuerwehr@ennepetal.de

www.feuerwehr.ennepetal.de

Original-Content von: Feuerwehr Ennepetal, übermittelt durch news aktuell