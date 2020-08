Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Besonders beschleunigtes Verfahren nach Ladendiebstahl

Gelsenkirchen (ots)

Ein 30-jähriger Mann soll versucht haben am Montag, 24. August 2020, einen Supermarkt an der Kurt-Schumacher-Straße in Schalke-Nord mit vier gestohlenen Tabakdosen zu verlassen. Zeugen hielten den Mann gegen 7.40 Uhr bis zum Eintreffen der Polizei fest. Die Beamten nahmen den Mann ohne festen Wohnsitz in Deutschland vorläufig fest, da er bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten war. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Essen wurde ein beschleunigtes Verfahren eingeleitet. Der Tatverdächtige verbleibt bis zu seinem Hauptverhandlungstermin am 25. August 2020 beim Amtsgericht Gelsenkirchen im Polizeigewahrsam.

