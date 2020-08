Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Rhodt - Gegenverkehr missachtet

Rhodt (ots)

Ein 20-jähriger Opelfahrer übersah gestern Mittag (20.08.2020, 13.25 Uhr) in der Weinstraße den Gegenverkehr und krachte beim Ausweichen in ein entgegenkommendes Fahrzeug sowie in zwei weitere geparkte Fahrzeuge. Alle vier Autos wurden beschädigt. Der Sachschaden liegt bei über 10000 Euro. Zum Glück wurde niemand verletzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Edenkoben

Michael Baron



Telefon: 06323 955 120

www.polizei.rlp.de/pd.landau



