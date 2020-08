Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Brennender Hinterreifen

Bad Bergzabern (ots)

Auf dem Parkplatz des Klinikums Landau-SÜW in Bad Bergzabern brannte gegen 15:00 Uhr der Hinterreifen eines Pkw. Bereits während der Fahrt hätte die hintere Bremse am Pkw der 33-Jährigen aus Rinnthal blockiert. Am Parkplatz fing dann ein Reifen kurzzeitig Feuer, welches jedoch schnell wieder gelöscht werden konnte. Die Feuerwehr Bad Bergzabern war mit zwei Fahrzeugen im Einsatz. Am Pkw entstand zudem Sachschaden in bislang unbekannter Höhe. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Personen kamen nicht zu Schaden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Bergzabern

PK Pilger



Telefon: 06343-9334-0

www.polizei.rlp.de/pd.landau



