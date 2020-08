Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Schwerer Verkehrsunfall mit Motorradfahrer:

Bild-Infos

Download

Maikammer (ots)

Am Donnerstag den 20.08.2020 kam es gegen 13:15 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der K32("An der Südumgehung") bei Maikammer. Nach ersten Erkenntnissen, befuhr ein 64-Jähriger mit seinem Motorrad der Marke BMW die K32 aus Richtung St. Martin kommend in Fahrtrichtung Edenkoben. Zeitgleich fuhr eine 57-Jährige PKW-Fahrerin (Ford) vom Parkplatz des dortigen Wasgau-Marktes auf die K32 in Richtung Edenkoben auf und übersah hierbei das Motorrad. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch der Motorradfahrer stürzte und schwer verletzt wurde. Derzeit ist die K32 voll gesperrt. Ein Rettungshubschrauber ist im Einsatz.

Rückfragen bitte an:

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Edenkoben

POK Großhans



Telefon: 06323 955 0

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell