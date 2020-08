Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Maikammer - Sturz mit dem Pedelec

Maikammer (ots)

Ein 76-jähriger Mann stürzte gestern Nachmittag (19.08.2020, 16.50 Uhr) mit seinem Pedelec in der Hartmannstraße, weil die mitgeführte Schultüte seines Enkels in die Speichen seines Vorderrades geriet. Durch den Sturz zog sich der Mann Prellungen und Abschürfungen an Beinen, Armen und Gesicht zu. Mit dem Rettungsdienst kam er in ein Krankenhaus.

