Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Mofafahrer schwer verletzt

Recklinghausen (ots)

Ein Mofafahrer (57) aus Recklinghausen ist am Mittwoch gegen 13.15 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der Kreuzung Köndig-Ludwig-Straße/Overbergstraße in Recklinghausen schwer verletzt worden. Der 57-Jährige war an der Kreuzung mit dem von rechts kommenden Wagen eines 34-jährigen Recklinghäusers zusammengestoßen. Der entstandene Sachschaden wird mit 6.500 Euro beziffert.

