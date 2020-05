Polizei Bonn

POL-BN: Drogentest positiv: Autofahrer ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Bonn (ots)

In der Nacht zu Dienstag, 5. Mai 2020, haben Beamte der Polizeiwache in Bad Godesberg um 00:40 Uhr auf der Weststraße in Friesdorf einen Autofahrer kontrolliert. Dabei stellte sich heraus, dass der 28-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Außerdem ergaben sich Hinweise, dass der Mann unter Drogeneinwirkung stand. Ein Drogenvortest bestätigte die Vermutung der Beamten, er zeigte den Konsum von Amphetamin an. Der 28-Jährige musste die Beamten zur Wache begleiten. Dort wurde ihm durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen. Nach der Feststellung seiner Personalien und Anzeigenerstattung konnte der Mann die Wache wieder verlassen.

