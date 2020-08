Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Schwegenheim - Dachhaie unterwegs - Zeugen gesucht

Schwegenheim (ots)

Die Masche ist immer gleich: Vermeintliche Handwerker entdecken an Ihrem Haus und insbesondere am Dach einen Schaden. Sie bieten an, diesen direkt und kostengünstig zu reparieren. Das Ergebnis ist eine völlig überzogene Rechnung für die "Dienstleistungen". Die Polizei warnt vor diesen Betrügern, sogenannten "Dachhaien". Gestern kam es zu einem solchen Betrugsfall in der Hauptstraße. Vier Männer hatten zwischen 11 und 12 Uhr entsprechende Dacharbeiten an einem Wohnanwesen durchgeführt. Als die Täter von dem 77 - jährigen Eigentümer Geld für benötigtes Material forderten, wurde ihnen eine vierstellige Summe ausgehändigt. Die Täter verließen daraufhin die Örtlichkeit und kehrten nicht mehr zurück. Die angeblichen Handwerker waren mit einem weißen Transporter mit der Stadtkennung HD - Heidelberg - vor Ort, näheres nicht bekannt. Bereits am Dienstag um 9 Uhr ereignete sich ein ähnlicher Fall in der Merianstraße in Germersheim, hier hatte ein 81 - Jähriger allerdings die drei angeblichen Dachsanierer an der Tür abgewiesen. Sollten auch Sie unerwartet "Besuch" von derartigen Handwerkern erhalten, informieren Sie sofort die Polizei. Unter der Notrufnummer 110 sind wir rund um die Uhr für Sie da. Zeugen werden gebeten sich telefonisch unter 07274/9580 oder per Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de zu wenden.

