Polizei Duisburg

POL-DU: Großenbaum

Krefeld-Linn: Zigaretten aus Lkw gestohlen - Zeugen gesucht

Duisburg (ots)

Ein Lkw-Fahrer (52) bemerkte am Donnerstagmorgen (14. Mai) auf einem Firmengelände an der Keniastraße in Duisburg-Großenbaum, dass unbekannte Täter offensichtlich Tabakwaren aus seinem Lkw-Auflieger gestohlen hatten. Vermutlich haben die Diebe während der Fahrt einen kurzen Halt an einer Ampel dazu genutzt, den Auflieger zu öffnen und einige Stangen Zigaretten zu entwenden. Die Fahrt begann gegen 03:45 Uhr in einem Industriegebiet in Krefeld-Linn, führte über die B288 und endete gegen 04:15 Uhr auf der Keniastraße. In dieser Zeit waren dem Fahrer zwei Pkw aufgefallen, deren Fahrweise ihm merkwürdig vorkam. Dabei handelte es sich um einen schwarzen BMW und einen weißen Sprinter (Daimler). Die genauen Umstände des Diebstahls sind nun Gegenstand der Ermittlungen des Kriminalkommissariats 36. Zeugen können sich unter der Rufnummer 0203 2800 an die Polizei Duisburg wenden.

