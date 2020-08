Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Verkehrsunfallflucht

Landau (ots)

Sachschaden in Höhe von 8000 Euro verursachte ein bislang unbekannter LKW-Fahrer, als er am Mittwochmorgen in Landau beim Rangieren gegen einen Ampelmast stieß. Der LKW-Fahrer hatte in der Zeit zwischen 7.30 Uhr und 8.00 Uhr die Maximilianstraße befahren und wollte nach links in die Bahnhofstraße einbiegen. Hierbei rangierte der LKW-Fahrer aufgrund einer Baustelle rückwärts und stieß gegen den Ampelmast. Der Fahrer entfernte sich nach dem Unfall unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem unfallflüchtigen LKW-Fahrer geben können werden gebeten sich telefonisch unter 06341/ 2870 oder per Mail an pilandau@polizei.rlp.de an die Polizeiinspektion Landau zu wenden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Landau

Michaela Mack

Telefon: 06341-287-0

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell