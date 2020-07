Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: Pedelecfahrer nach Zusammenstoß mit Hund leicht verletzt

Viersen: (ots)

Mit leichten Verletzungen musste am Sonntag um 16:15 Uhr ein 75-jähriger Viersener nach dem Zusammenstoß mit einem Hund ins Krankenhaus gebracht werden. Ein 68-jähriger Mann ging mit seinem angeleinten Hund auf dem abgetrennten, kombinierten Fuß- und Radweg Am Schluff in Richtung Viersen spazieren. In dieselbe Richtung fuhr der Senior mit seinem Pedelec. Als er den Fußgänger passierte, machte der Hund eine Bewegung und touchierte den Senior. Der Viersener bremste stark und stürzte. Der Hund blieb unverletzt./ah (583)

